أسعار الذهب فى مصر اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الذهب، اليوم السبت، استقرار، بعدما تراجع في وقت سابق اليوم بمقدار 70جنيها، متأثرا بالعرض والطلب في السوق المحلية.

 

سعر الذهب اليوم في مصر


سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 786 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1011جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1180جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1348 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9490 جنيهات.


وتراجعت أسعار الذهب مساء أمس عند مستوى 1883 دولار للأوقية، ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها.

الاقتصاد ,اخبار مصر
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