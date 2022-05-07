"الفجر" تنعي شهداء الوطن فى حادث غرب سيناء الإرهابي

تنعى مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر، شهداء الوطن والقوات المسلحة، الذين طالتهم يد الغدر في الحادث الإرهابي الآثم خلال إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء.

وتتقدم أسرة تحرير المؤسسة والعاملين بها، بخالص المواساة والعزاء لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهمنا جميعًا وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتؤكد "الفجر" إدانتها واستنكارها لتلك الأعمال الإجرامية، ورفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والتأييد الكامل لقرارات القيادة السياسية في التصدي للإرهابيين، ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمن واستقرار الوطن.