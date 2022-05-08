سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 8 مايو 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الأحد 8-5-2022، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.43 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
18.44 جنيه للشراء.
18.52 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
18.45 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.43 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.43 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.43 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.48 جنيه للشراء.
18.53 جنيه للبيع.

مصر
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