الغرف التجارية تتقدم بالعزاء لرئيس الجمهورية والشعب المصري في شهداء الوطن بسيناء

تنعى الغرف التجارية المصرية واتحادها العام برئاسة إبراهيم العربي شهداء مصر، أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، حماة الوطن الذين استشهدوا اليوم إثر هجوم غاشم من عناصر تكفيرية على نقطة رفع المياه غرب سيناء والتي استشهد بها ضابط وعشر جنود من خيرة أبناء مصر.



وتتقدم الغرف التجارية المصرية واتحادها العام بخالص العزاء لأسر الشهداء الأبرار ولفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصرى، وتؤكد ان ابناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى خدمات الذين يتجاوزوا 5،5 مليون منتسب، وشركائهم من العاملين معهم الذين يتجاوزون 19 مليون، سيردوا على هذا الحادث الارهابى بمزيد من العمل والجهد لتنمية الاستثمارات والصادرات وخلق فرص عمل للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحسين مستوى المعيشة قى شراكة كاملة مع الحكومة، وهى الالية الاساسية لاقتلاع الارهاب من جزوره وتحقيق الرفاهية لابناء مصر فى كافه ربوعها.



وقد تلقى اتحاد الغرف التجارية رسائل تعازى فى شهداء الحادث الإرهابي الاثيم من الاتحادات الاقليمية وكذا الاتحادات الوطنية فى القارات الخمسة.



وأكدت اتحادات الغرف دعمها لاخوتهم المصريين من خلال تنمية الاستثمارات المباشرة فى مصر لدفع عجلة التنمية للمعاونة في اقتلاع الإرهاب من العالم.



