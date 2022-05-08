بعد انضمامه.. محمد الشاذلي: أسعى للتويج بكافة البطولات مع الزمالك

أعلن اللاعب محمد الشاذلي، انضمامه لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من نادي المصري، مؤكدا أنه يسعى إلى التتويج بكل الألقاب والبطولات مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشاذلي أثناء عدد من اللقاءات البرامجية، أنه سيبذل أقصى جهده في التدريبات ليثيت جدارته في المشاركة أساسيا بالمباريات، مشيرا إلى أن المشاركة في المباريات ستكون حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

ونوه اللاعب الشاب، بأن الزمالك ينافس بقوة على بطولة الدوري المصري الممتاز إلى جانب بطولة كأس مصر، وغيرها من البطولات المحلية، معربا عن ثقته في أن ينافس بقوة في جميع البطولات المحلية والافريقية والعالمية خلال الموسم القادم خاصة في ظل الأداء الجيد للاعبين.

واختتم محمد الشاذلي، تصريحاته بالتأكيد على أن مفاوضات انضمامه للزمالك لم تستغرق وقتا طويلا، مؤكدًا أنه شرف لأي لاعب ارتداء قميص الزمالك، كما أنه فضل الانضمام للزمالك على كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.