عبد الرحمن الأشقر: مفاجآت بخصوص جوائز اللاعبين في مونديال 2022

الفجر Tv
عبد الرحمن الاشقر
عبد الرحمن الاشقر
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قال الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الأشقر، إن مونديال قطر 2022 سيشهد تخصيص ثلاث جوائز، الأولى لهدافي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر على شكل أحذية "ذهبي، فضي، وبرونزي"، مشيرا إلى أن التمريرات الحاسمة ودقائق اللعب الأكثر سترجح الفائز في حال تساوى لاعبان أو أكثر في الجوائز الثلاث.

وأضاف الأشقر أن الجائزة الثانية خاصة بأفضل لاعب في المونديال، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن آلية الاختيار قبل انطلاق مونديال 2022 بوقت كاف، وعددها ثلاث، وهي: الكرة الذهبية، الكرة الفضية، والكرة البرونزية.

وتابع الإعلامي الرياضي، أن الجائزة الثالثة والأخيرة هي القفاز الذهبي، والتي ستكون لأفضل حارس وصل منتخبه للمراحل النهائية وسيختار عن طريق مجموعة الدراسات الفنية في الاتحاد الدولي".

ونوه عبدالرحمن الأشقر، بوجود عدد من الجوائز الإضافية الأخرى، منها جائزة أفضل لاعب شاب أو اللاعب الواعد على اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم بحيث يكون ولد في أو بعد الأول من (يناير) 2001، على أن يتم اختياره عن طريق مجموعة الدراسات الفنية في الاتحاد الدولي".

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