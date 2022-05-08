الأرصاد عن حالة الطقس اليوم: ارتفاع الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

قالت الأرصاد الجوية إن هناك ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 8-5-2022، حيث يسود طقس حار على معظم الأنحاء وتسجل العظمى بالقاهرة 32 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس اليوم وفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أنه يسود طقس حار على المناطق التالية صباح اليوم:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

السواحل الشمالية الغربية

جنوب سيناء

شمال الصعيد

وطمأنت الأرصاد الجوية قاطني السواحل الشرقية، حيث يسود البلاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة في الليل.

وعن حالة الطقس في جنوب الصعيد، كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس النهار والليل، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا وبارد ليلا.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد نشاط رياح بالسواحل الشمالية الغربية وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، أعلنت الأرصاد الجوية أنه تسجل القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

أما درجات الحرارة في الإسكندرية فتسجل العظمى 29 والصغرى 18 درجات، وعن مطروح تصل العظمى إلى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في سوهاج تسجل العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجات.

وتشهد محافظة قنا ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى لـ 38 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان تسجل درجة حرارة عالية وتصل العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.