سعر الدولار اليوم الأحد 8-5-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
Advertisements

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 8-5-2022، أمام الجنيه المصرى، حيث استقر بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.45 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 18.43 جنيه للشراء، 18.53 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
18.44 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
18.45 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.43 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.48 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

بوكتينيو يُفاجئ باريديس بعد تلميحه برغبته في اللعب لريال مدريد

تقارير.. مفاجأة بشأن تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

برشلونة يستعد للتعاقد مع جوهرة مانشستر سيتي

تشكيل الأهلي الرسمي ضد وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

قُضي الأمر.. الزمالك يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

موعد مباراة الإياب بين الأهلي ووفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

آخر تطورات ملف رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

قبل ما تسافر.. بيان مهم من السكة الحديد