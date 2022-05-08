استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8-5-2022 وذلك بعد تراجعها أمس بنحو 30 جنيها حيث تراجع عيار 21 من 1210 إلى 1180 جنيها للجرام، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 18 سجل 1012 جنيها

عيار 24 سجل 1348 جنيها

عيار 21 سجل 1180 جنيها

الجنيه الذهب 9440 جنيها

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1880 دولارا للأونصة، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.8% على الصعيد الأسبوعي، وحقق مؤشر الدولار الأميركي مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.