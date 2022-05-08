تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

ننشر لكم متابعينا الكرام في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 8-5-2022، حيث شهدت أسعار الذهب، اليوم استقرارا على آخر التعاملات الأسبوعية في السوق المحلية مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب عيار 14

سعر الذهب اليوم عيار 14.. سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد عيار 14 نحو 786 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18.. سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1011جنيها.

أسعار الذهب عيار21

سعر الذهب اليوم عيار 21.. سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1180جنيها.

أسعار الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24.. سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1348 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5900 جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11800جنيه.

فيما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 23600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

وعن أسعار الجنيه الذهب، سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9490 جنيها.

ومن المفترض أن مؤشرات البورصة تتحرك بين لونين، الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.

وعن تعاملات البورصة العالمية، تراجعت أسعار الذهب مساء أول أمس عند مستوى 1883 دولارا للأوقية، ويبدو أنها مستعدة لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي القوي.