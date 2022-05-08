الضرائب: إرسال 214 مليون وثيقة عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية





أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.



وأضاف عبد القادر أننا مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك مشيرًا إلي أن منظومة الفاتورة الالكترونية تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونيه من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة



وقال رئيس مصلحة الضرائب أن إجمالي عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الستة ( ملزمين، ومتطوعين ) بلغ ما يزيد عن 22246 شركة، موضحًا أن أكثر من 214 مليون وثيقة (فاتورة، إشعار إضافة، إشعار خصم ) تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.



وأشار إلى أنه قد بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أى دون قرارات إلزام ( 40311 ) ممول، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أى خارج قرارات الإلزام 5638 ممول.



