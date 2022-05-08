الحبس عام لصاحب ورشة لتزويره رخصة قيادة مرور بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي، والمستشار عبد السلام نبيه، وسكرتير الجنايات إيهاب بديع بالحبس لمدة سنة لصاحب ورشة أحذية جلدية لتزويره محرر رسمي.

وكانت القضية رقم 11132 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قيام المتهم بالاشتراك في تزوير رخصة قيادة سيارة على غير الحقيقة.

وتوصلت تحريات مباحث قسم الأميرية قيام المتهم " ر.ف.س"، صاحب ورشة منتجات جلدية بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وهي رخصة قيادة منسوب صدورها إلى وحدة مرور الإدارة العامة لمرور الجيزة وتبين من تقرير الأدلة الجنائية أن الرخصة محل الواقعة مزورة باستخدام طباعة كمبيوتر، وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.