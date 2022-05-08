سعر الدولار اليوم الأحد 8-5-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار من الموضوعات المهمة التي زاد عنها البحث مؤخرا ولا سيما بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي، ما زاد التكهنات حول مصير تلك العملة أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

وانتظر المصريون انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وعودة البنوك للعمل بشكلها المعتاد من أجل معرفة سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، في كافة البنوك العاملة بمصر.

استقرار سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار خلال الفترة الماضية ثبات وذلك بسبب إغلاق البنوك بسبب عطلة عيد الفطر، وسط توقعات بوجود ارتفاع غير مسبوق في قيمته، استجابة لرفع نسب الفائدة على الشهادات الإدخارية بمعدل 50 نقطة أسا، من قبل الفيدرالي الأمريكي.

سعر الدولار اليوم يتصدر "ترند" جوجل

وتصدر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق الثامن من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، نتيجة إلى زيادة الحديث عن تلك العملة المهمة.

وتستعرض "الفجر" لقرائها الكرام سعر الدولار اليوم في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 18.45 للشراء و18.51 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 18.45 للشراء و18.51للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 8-5-2022 في بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك أبوظبي الإسلامي عن 18.48 للشراء 18.53للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك العربي الإفريقي الدولي

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك العربي الإفريقي الدولي الآن 18.43 للشراء و18.53 للبيع.

سعر الدولار في الأهلي المتحد

وبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد 18.48 للشراء و18.53للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني

بلغت سعر الدولار الآن في بنك الإمارات دبي الوطني 18.43 للشراء و18.53 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.46 للشراء و18.53 للبيع.

وينتاب الكثيرون تخوفا كبيرا حول سعر الدولار وإمكانية ارتفاعه أمام الجنيه المصري، خلال الفترة المقبلة، ومن تبعيات إمكانية حدوث ذلك.