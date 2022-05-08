ليلى علوي تتصدر "تريند" جوجل بعد إطلالتها الصيفية الأنيقة

تصدرت الفنانة ليلى علوي اليوم الأحد الموافق الثامن من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الحديث عنها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلى علوي

وفاجأت النجمة ليلى علوي جمهورها ومحبيها بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، لتنهال التعليقات على إطلالتها التي نالت إعجاب الكثيرين.

صورة ليلى علوي

ونشرت ليلى علوي صورة على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، ومختلف حساباتها عبر المنصات المختلفة.

ليلى علوي تشارك جمهورها بصورة

وسألت ليلى علوي جمهورها من خلال تعليق وضعته على الصورة المنشورة، التي ظهرت فيها بإطلالة صيفية كتبت فيه: "كيف كانت عطلتكم؟".

إطلالة ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي مردتدية فستانا قصيرا يجمع بين الأبيض والأسود، معتمدة على مكياج أنيق جذاب مناسب لإطلالتها، مع خصيلات الشعر المنسدلة على الكتفين.

رأي الجمهور في إطلالة ليلى علوي

ولاقت ليلى علوي استحسانا كبيرا من عشاقها، الذين انهالوا على إطلالتها الأنيقة بالتعليقات الإيجابية، معربين عن إعجابهم بجمالها وظهورها الجديد.

آخر أعمال ليلى علوي

وشاركت الفنانة ليلى علوي مؤخرا في مسلسل "دنيا تانية" حيث تقوم بالبطولة بمشاركة نخبة من ألمع النجوم على رأسهم المطربة مي سليم، والذي لاقى مشاكلا مع الرقابة، وتجرى عدة تعديلات حالية.