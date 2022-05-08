ليلى علوي تتصدر "تريند" جوجل بعد إطلالتها الصيفية الأنيقة

منوعات
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements

تصدرت الفنانة ليلى علوي اليوم الأحد الموافق الثامن من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما زاد الحديث عنها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ليلى علوي

 

وفاجأت النجمة ليلى علوي جمهورها ومحبيها بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، لتنهال التعليقات على إطلالتها التي نالت إعجاب الكثيرين.

 

صورة ليلى علوي

 

ونشرت ليلى علوي صورة على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، ومختلف حساباتها عبر المنصات المختلفة.

 

ليلى علوي تشارك جمهورها بصورة

 

وسألت ليلى علوي جمهورها من خلال تعليق وضعته على الصورة المنشورة، التي ظهرت فيها بإطلالة صيفية كتبت فيه: "كيف كانت عطلتكم؟".

 

إطلالة ليلى علوي

 

وظهرت ليلى علوي مردتدية فستانا قصيرا يجمع بين الأبيض والأسود، معتمدة على مكياج أنيق جذاب مناسب لإطلالتها، مع خصيلات الشعر المنسدلة على الكتفين.

 

رأي الجمهور في إطلالة ليلى علوي

 

ولاقت ليلى علوي استحسانا كبيرا من عشاقها، الذين انهالوا على إطلالتها الأنيقة بالتعليقات الإيجابية، معربين عن إعجابهم بجمالها وظهورها الجديد.

 

آخر أعمال ليلى علوي

 

وشاركت الفنانة ليلى علوي مؤخرا في مسلسل "دنيا تانية" حيث تقوم بالبطولة بمشاركة نخبة من ألمع النجوم على رأسهم المطربة مي سليم، والذي لاقى مشاكلا مع الرقابة، وتجرى عدة تعديلات حالية.

 

ليلي علوى الفنانة ليلى علوي النجمة ليلى علوي مسلسل ليلى علوي فستان ليلى علوي إطلالة ليلى علوي
Advertisements

الأكثر قراءة

برشلونة يضم صفقة جديدة من تشيلسي

صفقة تبادلية تمنح برشلونة نجم يوفنتوس

نجم الأهلي يطلب الرحيل

قُضي الأمر.. الزمالك يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

تشكيل الأهلي الرسمي ضد وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

الزمالك يستقر على ضم الهداف

برشلونة يستعد للتعاقد مع جوهرة مانشستر سيتي