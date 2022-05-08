استمرر انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر لشهر الـ17 على التوالي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهر مسح اليوم الأحد أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في أبريل مواصلًا التراجع المستمر منذ 17 شهرًا، إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي تصدره S&P Global إلى 46.9 من 46.5 في مارس آذار، لكنه لا يزال أقل من 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.

وقالت S&P Global إنه بينما كان التراجع بسيطا عن مارس، فهو ما زال ثاني أسرع هبوط فيما يقل قليلا عن عامين، حيث أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات".

واستمرت أسعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية المرتفعة في التسبب في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات إلى 58.3 من 58.6 في مارس آذار، وارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 59.1.

 

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