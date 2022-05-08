تعرف على اسم ابنة جورجينا ورونالدو المولودة أبريل الماضي

تصدرت جورجينا صديقة النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد السابق تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما أفصحت عن اسم ابنتهما الجديدة.

اسم ابنة جورجينا

وكشفت جورجينا عن اسم ابنة رونالدو الجديدة التي ولدت في الـ18 من أبريل الماضي، مع توأم لم يرى النور بسبب وفاته.

وفاة ابن جورجينا ورونالدو

وتوفى ابن رونالدو وجورجينا بعد ولادته المعقة في 18 أبريل الماضي، حيث انتابت حالة من الحزن النجم البرتغالي الذي غاب عن مواجهة ليفربول بسبب ذلك الموقف، رغم نجاة ابنته التوأم.

إسميرالدا ابنة جورجينا ورونالدو

وأسمى رونالدو وجورجينا ابنتهما "إسميرالدال" حسبما كشفت صحيفة "ذي الصن"، لتنهال عليهما التهاني والتبريكات.

صورة ابنة جورجينا

ونشرت صور ابنة جورجينا ورونالدو واسمها، قبل ساعات قليلة من هزيمة مانشستر يونايتد الكبيرة، أمام برايتون برباعية نظيفة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

علاقة جورجينا ورونالدو

وتربط جورجينا علاقة وطيدة وقوية مع كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ومانشستر يونايتد الحالي، وأحد أساطير كرة القدم العالمية، والذي لا يزال يبلي بلاء حسنا مع فريقه.