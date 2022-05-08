الأحد 08/مايو/2022 - 01:43 م 5/8/2022 1:43:55 PM

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم 8 مايو 2022.



ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليغ، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.