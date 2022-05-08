جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم 8 مايو 2022.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي جدول ترتيب البريميرليغ، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.
وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1-ليفربول – 83 نقطة
2-مانشستر سيتي – 83 نقطة
3-تشيلسي – 67 نقطة
4-أرسنال– 63 نقطة
5-توتنهام – 62 نقطة
6-مانشستر يونايتد – 58 نقطة
7-وست هام – 52 نقطة.
8 –وولفرهامبتون – 49 نقطة.
9 – برايتون – 44 نقطة.
10 –نيوكاسل يونايتد – 43 نقطة.
11 –ليستر سيتي – 42 نقطة.
12-كريستال بالاس– 41 نقطة.
13 –ساوثهامبتون – 40 نقطة.
14 –برينتفورد– 40 نقطة.
15 –أستون فيلا – 40 نقطة.
16 – ليدز يونايتد – 34 نقطة.
17 – بيرنلي – 34 نقطة.
18 –إيفرتون – 32 نقطة.
19 –واتفورد – 22 نقطة.
20 – نورويتش سيتي – 21 نقطة.