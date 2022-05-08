بيتكوين تتراجع إلى 35.95 ألف دولار





تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة 0.3 في المائة إلى 35953 دولار، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.



وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 1.1 في المائة، حيث تم تداولها بين 35719 دولارا و36120 دولارا.



وانخفضت العملة الرقمية المشفرة الأشهر الآن 48 في المائة عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68992 دولارا.



وخسرت عملة بيتكوين 6.2 في المائة من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت 22 في المائة حتى الآن هذا العام.



يأتي ذلك في وقت يسارع فيه عشاق العملات المشفرة إلى جلب الثورة الخضراء إلى تكنولوجيا بلوكتشين، لكن خبراء البيئة يخافون من أن الطفرة الجديدة في رقمنة تعويضات الكربون قد تقوض الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ.



منذ (أكتوبر)، تم تحويل نحو 20 مليون عملية من عمليات تعويضات الكربون - الوحدات التي تستخدمها الشركات للتعويض عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري - إلى رموز رقمية. يمكن استخدام الرموز لتعويض الانبعاثات أو تحويلها إلى عملة مشفرة جديدة، عملة كليما.



جاء هذا النشاط المحموم وسط ارتفاع حاد في سعر التعويضات الأساسية، التي من المفترض أن يمثل كل منها طنا من الكربون تم تجنبه أو إزالته من الغلاف الجوي. زادت ما تسمى بالتعويضات "القائمة على الطبيعة"، مثل تلك الناتجة عن برامج غرس الأشجار، من 4.65 دولار للطن إلى أكثر من 14 دولارا في الفترة بين حزيران (يونيو) 2021 إلى نيسان (أبريل) هذا العام، وفقا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.



حرصا على الاستفادة من ارتفاع الأسعار والدعوات الأوسع للانتقال العالمي إلى اقتصادات أنظف، بحث متداولو العملات المشفرة في سوق الكربون عن تعويضات أقدم وأرخص ثمنا للشراء والترميز، ما وحد السوقين غير المنظمتين للأصول الرقمية وتعويضات الكربون.



يقول محللو الكربون "إن الائتمانات غير المرغوب فيها التي اشتراها متداولو العملات المشفرة بكميات كبيرة في الأشهر الأخيرة كانت ضعيفة لأعوام سابقا. تم ردع المشترين المحتملين بسبب مخاوف من أن هذه الائتمانات القديمة، التي تم إنشاء كثير منها قبل 2010، قد لا تمثل حقا مدخرات الكربون التي وعدوا بها".



لكن بدءا من أواخر 2021، أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة فجأة، حيث بدأت مجتمعات العملات المشفرة المبنية على لوحات الرسائل عبر الإنترنت في موجة شراء.



يشار إلى أن البرتغال ملاذ أصحاب البيتكوين، حيث قال ديدي تايهوتو الهولندي "إن البرتغال لديها نظام مثالي مع 0 في المائة ضريبة على الاستثمارات بالعملة المشفرة"، بعدما انتقل للاستقرار في هذه الدولة الإيبيرية للاستفادة من عدم وجود قانون يفرض ضرائب على هذه الأصول الافتراضية.