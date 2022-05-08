موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على حساب نظيره نادي وفاق سطيف الجزائري، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق 14 من مايو الجاري.

موعد مباراة الاهلي ووفاق سطيف

ويستضيف نادي وفاق سطيف الجزائري، نظيره النادي الأهلي المصري، على ملعب 5 جويلية بالجزائر، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.



وكان النادي الأهلي قد تمكن من تحقيق فوزًا كبيرًا على حساب وفاق سطيف في مباراة الذهاب، حيث انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد، والتى جمعت بينهما على ملعب الأهلي وي السلام بالقاهرة.

