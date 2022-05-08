موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي والترتيب

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مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
مانشستر سيتي ضد نيوكاسل
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مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، تعرض عشاق ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، إلى صدمة كبيرة عقب تعادله المخيب يوم أمس مع توتنهام، ليقترب مانشستر سيتي إلى تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

 

مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

 

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو اللقاء المهمة والمرتقب اليوم بين مانشستر سيتي ضد نيوكاسل ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهمية مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

 

ويأمل جوارديولا في الفوز بمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل من أجل إنجاز خطوة مهمة نحو الحصول على لقب "البريمير ليج" وخاصة بعد الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة "عجيبة" أمام ريال مدريد.

 

مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل وسقوط ليفربول

 

وسقط ليفربول في فخ التعادل أمام توتنهام بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز ما يعطي أهمية كبرى للقاء مانشستر سيتي ضد نيوكاسل.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

 

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل اليوم الأحد الموافق الثامن من مايو 2022، في تمام الخامسة والنصف مساء ببتوقيت القاهرة، الـ6:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة حقوق البث الحصري، نقل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل عبر قناة .beIN Sports 1 HD Premium 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل موقعة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

 

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 83 نقطة قبل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل بفارق الأهداف، بينما يحتاج السيتي إلى الفوز من اجل توسيع الفارق بينه وبين الريدز لـ3 نقاط، فيما يحل تشيلسي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة وأرسنال رابعا بـ63 نقطة.

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