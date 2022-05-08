وزير قطاع الأعمال: بدء طرح الشركات الحكومية في البورصة سبتمبر المقبل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن الحكومة ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة بدءا من شهر (سبتمبر) المقبل.



ونقلت "رويترز" عن الوزير توفيق قوله إنه تم تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر بعد انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.



وكانت الحكومة تخطط لطرح أسهم في أربع إلى ست شركات خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في نهاية يونيو المقبل.



على صعيد آخر، قال مسؤول في وزارة الزراعة المصرية إنه تم حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أول أبريل الماضي.



وكان محمد معيط، وزير المالية المصري، قال الشهر الماضي إنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه "59.69 مليون دولار" كدفعة مقدمة لشراء القمح المحلي من المزارعين.



وتعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات من أوكرانيا وروسيا، وتسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند وفرنسا.



وذكر عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات في وزارة الزراعة، مصر تستهدف زراعة 1.075 مليون فدان من الأرز خلال العام الحالي 2022- 2023، ما سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.