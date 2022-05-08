تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 28 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى شحن 6 آلاف طن صودا ك أو ية وتفريغ 3200 طن رخام بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - فى بيان اليوم الأحد - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات، وغادرته 6 سفن، وتتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، سفينة البضائع العامة (SELIN D) المالطية؛ لشحن 6 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء، والسفينة (ZAMZAM) التوجولية؛ لتفريغ 3200 طن رخام بالميناء.

وأشارت إلى أنه يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، ويجر التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.