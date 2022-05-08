تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 28 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى شحن 6 آلاف طن صودا ك أو ية وتفريغ 3200 طن رخام بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - فى بيان اليوم الأحد - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات، وغادرته 6 سفن، وتتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين، فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات، سفينة البضائع العامة (SELIN D) المالطية؛ لشحن 6 آلاف طن صودا ك أو ية من الميناء، والسفينة (ZAMZAM) التوجولية؛ لتفريغ 3200 طن رخام بالميناء.

وأشارت إلى أنه يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتى حاويات، ويجر التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.

Advertisements

الأكثر قراءة

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

برشلونة يضم صفقة جديدة من تشيلسي

"برئاسة السيسي".. إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة (تفاصيل)

قُضي الأمر.. الزمالك يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

عناصر جديدة تنضم لمران الزمالك اليوم

عاجل.. ارتفاع الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية أبريل

بعد الموافقة عليه.. تعرف على اختصاصات محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة

صفقة تبادلية تمنح برشلونة نجم يوفنتوس