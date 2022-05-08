توريد 2267 طن قمح لصوامع الأسكندرية حتى الأن

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن الدولة تبذل أقصى جهدها لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيرا إنه تم توجيه جميع المديريات المسئولة عن عملية توريد الأقماح إلى اتخاذ كافة التدابير لتوريد الاقماح، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التى يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسى لرغيف الخبز، وهو المحصول الإستراتيجى يحظى بالأولوية القصوى من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش.

قال اللواء محمد الشريف، إن إجمالي ما تم توريده إلى صوامع وبناكرالمحافظة، بلغ 2267 طن وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح ثالث أيام عيد الفطر المبارك وحتى أمس، وذلك في جميع المواقع التخزينية بالمحافظة وهي 4 صوامع و3 بناكر مجهزة لتوريد الأقماح، في برج العرب والكنج مريوط، والعامرية.

أشاد المحافظ؛ بالدور الفعال الذي تقوم به اللجان المتخصصة من مديرية تموين الإسكندرية برئاسة محمد سعد الله مدير مديرية التموين والجهات المختلفة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، لافتًا إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير دون أية مشاكل ودون عقبات.

ومن جانبه، أكد سعد الله، على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، مشيرا إلى إنه تم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.