"الزراعة" تتابع حصاد وتوريد القمح وتستلم خام التقاوي للمحاصيل الشتوية



تتابع وزارة الزراعة حصاد وتوريد القمح من الحقول حتى الشون والمطاحن والصوامع في جميع محافظات الجمهورية.

وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تواجدت قيادات الوزارة مع المزارعين لتوعية بأساليب الحصاد الجيدة وكذلك تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن وايضا التعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها فورا.

وفي سياق متصل، اعلنت الادارتين المركزيتين لانتاج التقاوي وفحص واعتماد التقاوي، عن بدء عمليات استلام خام تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وأيضا الفول والشعير والبسلة، وذلك من خلال محطات الغربلة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، للاعداد والتجهيز لتقاوي الموسم الجديد، بتقاوي ذات جودة وانتاجية عالية ومقاومة للامراض.