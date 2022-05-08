"تموين كفر الشيخ" استلام 52 ألفا و969 طن قمح من خلال 21 موقعا



صرح مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط، بأنه تم استلام 52 ألفا و969 طن قمح خلال الموسم الحالي من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وذكر مساعد وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أن المحافظ يتابع عملية الحصاد والاستلام على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، وتم التشديد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.