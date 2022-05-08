"تموين كفر الشيخ" استلام 52 ألفا و969 طن قمح من خلال 21 موقعا

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


صرح مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية عادل الهابط، بأنه تم استلام 52 ألفا و969 طن قمح خلال الموسم الحالي من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وذكر مساعد وكيل الوزارة، في بيان اليوم، أن المحافظ يتابع عملية الحصاد والاستلام على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، وتم التشديد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

Advertisements

الأكثر قراءة

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتليتكو مدريد بالدوري الاسباني

تطور جديد بشأن عودة بدر بانون.. تعرف على التفاصيل

تين هاج يحسم مصير رونالدو مع مانشستر يونايتد

قُضي الأمر.. الزمالك يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

الخطيب يُهدي الشيخ حمد بن خليفة درع وقميص الأهلي

الاتحاد يتصدر.. جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

خلف الزناتي ينعي معلم الشرقية.. ويوجه بسرعة صرف مستحقاته