الأردن تبحث زيادة الصادرات الزراعية إلى البرازيل

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلي ماركوس مونتس والوفد المرافق له آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين سيما في مجالات التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.



وأكد الشمالي خلال اللقاء الذي حضره الســفير البرازيلي لدى الأردن روي أمارال وممثلون من القطاع الخاص البرازيلي حرص الأردن على تطوير التعاون الاقتصادي مع البرازيل وبما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والذي شهد نموا في السنوات الأخيرة الا أنه مازال دون المستوى المطلوب.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 419 مليون دولار أميركي منها 292 مليون دولار واردات أردنية من البرازيل و126.87 مليون دولار صادرات أردنية إلى السوق البرازيلي بارتفاع نسبته 190 بالمئة مقارنة بعام 2020.



وأشار الشمالي إلى أن هناك مجالات متعددة لزيادة التجارة بين البلدين خاصة السلع الأردنية التي يحتاجها السوق البرازيلي وأهمها الأسمدة والكيماويات والأدوية والمنتجات الصيدلانية.



ودعا القطاع الخاص البرازيلي ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن والبيئة الاستثمارية التي تتمتع بالعديد من المزايا وإمكانية نفاذ المنتجات الأردنية إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية والوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع بلدان وتكتلات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف، إضافة إلى موقع المملكة الذي يعد بوابة لدخول اسواق المنطقة وغير ذلك من مزايا البيئة الاستثمارية.



وبادل الوزير البرازيلي الوزير الشمالي الاهتمام بزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين كون الفرصة متاحة لذلك، استنادا إلى متانة العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد.



وأشار إلى اهتمام بلاده بزيادة وارداتها من السلع الأردنية خاصة الأسمدة نتيجة لتطور القطاع الزراعي في البرازيل وارتفاع كميات الإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الطلب على الأسمدة.



وقال، إن الأسمدة الأردنية تتميز بجودة عالية وسجلت قبولا لافتا من قبل المزارعين في البرازيل ما يدعم زيادة التعاون التجاري بين البلدين في قطاع الأسمدة.