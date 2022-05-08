عبد الله نبيل يكتب: هاني شاكر جزار نجوم المهرجانات

لا أحد يختلف على موهبة الفنان هاني شاكر وتاريخه الفني، الذى نجح في بناءه على مدار سنوات طويلة، لكن منذ توليه رئاسة نقابة المهن الموسيقية، أصبح هناك الكثير من الجدل والصراعات المستمرة، بعد إعلانه الحرب على "مؤدي المهرجانات"، ورفض دخولهم النقابة لأسباب كثيرة.



حمو بيكا

كان بداية الشرارة، وإعلان الحرب من هاني شاكر، وذبح مايقرب من 15 مؤدي مهرجانات، برفض منحهم تصريحات غنائية ليطلق عليه الكثير منهم لقب "جزار نجوم المهرجانات"، بعدما تسبب في خسارة مليون جنية لـ "شاكوش وبيكا"، بعد التصدي لهم، ووقفهم بشكل نهائي عن الغناء، وملاحقتهم بالقانون واللجوء للقضاء.



وسط هذه المذبحة الفنية، كان هناك جدل كبير بين المؤيدين والمعارضين لقرار هاني شاكر، بعد بكاء "بيكا"، في الكثير من اللقاءات التلفزيونية، والذى كسب تعاطف آلآف المشاهدين، إلا أن هذه المناشدات ورسائل الاعتذار لم يقبلها "جزار نجوم المهرجانات".



مع هذه الصدمات المستمرة، والصراعات الدائمة بين هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، تسائل عدد كبير من الجمهور "كيف يحصل مؤدي المهرجانات" على عضوية النقابة، بعدما ذبحهم النقيب بقراراته، وكانت المفاجأة أنه من الصعب دخول مردي المهرجانات وغيرهم من الذىن رفضهم النقيب، إلا في حالة توالي رئاسة النقابة لنجم أخر، ليبقي الحال كما هو، ويستمر الحرب على "بيكا وشاكوش"، ومجموعة من زملائه