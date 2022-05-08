ننشر رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2022

ارتفعت عمليات البحث عبر المحرك العالمي (جوجل)، خلال الأونة الأخيرة، عن رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2022 لدفع الفواتير وتجنب تراكمها، إذ أنه في حالة عدم التسجيل تتراكم الفواتير وتتضاعف قيمتها في الشهر التالي.

ووفقا لشركة خدمات البترول «بتروتريد» التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإن هناك رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 2022، فضلا عن إمكانية التسجيل من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببعض البنوك التي تكون متعاقدة مع الشركة.

رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2022

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2022، وهي على النحو التالي:

- الدخول مباشرة على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــا).

- اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، التي يتم إدخال قراءة العداد بها.

- إدخال قراءة العداد من خلال الضغط على الزر الخاص بالاستعلام؛ لتظهر على الفور قيمة الفاتورة الخاصة بعداد الغاز الذي تم إدخال قراءته.

- تظهر قيمة الفاتورة الخاصة بعداد الغاز الخاص بالمواطن، ومن الممكن دفع قيمة الفاتورة من خلال عدد من منصات الدفع المختلفة مثل «مصاري، أمان، فوري»، وغيرها من شركات التحصيل المختلفة.

متى يتم انقطاع الغاز؟

وبحسب الشركة فإن هناك حالات لانقطاع الغاز، وهي:

- وجود تسريب بالغاز.

- التلاعب في العداد.

- نفاد الرصيد.

- الانتهاء من أوقات السماح.

- استخدام الغاز على الفور دون انتظار مرور الوقت المقرر.

يذكر أنه يمكن للمواطنين دفع فاتورة الغاز الطبيعي عن طريق الفيزا كارد، إذ يقوم المواطن بإدخال بيانات البطاقة ودفع قيمة الفاتورة الخاصة بالمواطنين.