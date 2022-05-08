الخطوط السعودية تستعرض أحدث خدماتها في سوق السفر العربي بدبي

تستعرض الخطوط السعودية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي بدبي الذي ينطلق غدا " الإثنين " مستجدات خدماتها ومنتجاتها في عالم الطيران وصناعة النقل الجوي إلى جانب مساهمتها الفاعلة في دعم قطاع السياحة بالمملكة وكذلك قطاعي الحج والعمرة.

ومن المتوقع أن تبرم " السعودية" خلال مشاركتها في المعرض الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، اتفاقيات لتقديم خدمات جديدة إلى جانب مشاركة الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، في جلسة حوارية تحت عنوان " من الاستراتيجية إلى الواقع: ازدهار السياحة بالمملكة العربية السعودية".

وستعقد "السعودية" من خلال قطاعاتها المشاركة اجتماعات ولقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالصناعة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات والمنتجات، فضلا عن طرح العديد من المبادرات لتطوير الخدمات وعرض أحدث منتجات تكنولوجيا السفر وتحسين تجربة السفر للضيوف.

وسيتعرف زوار جناح " السعودية" على باقة الخدمات التي يمكن من خلالها إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات الإلكترونية /eVisa/ وخدمات المواصلات بكل يسر وسهولة عبر المنصات الإلكترونية، وكذلك برنامجي "عطلات السعودية" و"السعودية للعمرة" للراغبين في تأدية مناسك العمرة".

يذكر أن معرض سوق السفر العربي بدبي سيشهد مشاركة العديد من القطاعات في مجال السفر والسياحة ويستقطب المهتمين والمتخصصين في هذا المجال، إلى جانب عقد ندوات تسلط الضوء على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة والاستثمار في قطاع الضيافة، إلى جانب العديد من المؤتمرات والعروض.