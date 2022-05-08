الزراعة تنفذ 477 ندوة إرشادية حول مراكز تجميع الألبان خلال شهر أبريل



قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ سلسلة من الندوات الإرشادية حول مراكز تجميع الألبان.

وقال د عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة إنه تم تكليف إدارات الارشاد بمديرية الطب البيطري بالمحافظات بعقد الندوات الارشادية والتوعية بأهمية مراكز تجميع الالبان وتوضيح مردودها الاقتصادي والاجتماعي على صغار المربين والفلاحين حيث تم تنظيم 477 ندوة خلال شهر ابريل الماضي في 139 مركز بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير مراكز تجميع الألبان وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

مشيرا إلى أن الندوات تناولت أهمية توفير الالبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية وكذلك دور مراكز تجميع الألبان في تحسين الدخل لصغار المربين ومنتجي الالبان.

واضاف "محمود" أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة تتناول الندوات أيضا أهمية توفير الالبان بجودة عالية ذات مواصفات قياسية حيث يتم تعريف المربين بالتعامل مع الحيوان قبل عملية الحلب مثل غسل الضرع وتجفيفه وكذلك ضرورة اهتمام المربين بالحالة الصحية والقيام بالتغذية السليمة والالتزام وبرامج التحصين والاختبارات الدورية مثل السل والبروسيلا وتعريف المربين بأن التعامل مع مراكز تجميع الالبان سيحسن من الدخل المربين لما يمثل لهم سوقا متوازنة.