خطوة بخطوة.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

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بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، حتى يستطيعون معرفة قيمة الغرامات المسجلة عليهم ليتم دفعها، سواء بالتوجه إلى الإدارة العامة للمرور أو من خلال الموقع رابط الدفع بالفيزا، إذ يتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة فرصة إنهاء خدمات المرور المختلفة عبر الموقع الرسمي.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل دائم عبر محركات البحث المختلفة، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، وخطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، كالتالي:

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

- على الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة بالدخول للموقع الخاص بالنيابة العامة. 

- وبعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور التي تحتوي على العديد من الخدمات وتتمثل في «الاستعلامات، والتصالح الفوري، والدفع، والتظلمات، وخدمة متابعة الطلبات».

- يختار الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور بعد ذلك الأيقونة المقصودة بالضغط على «الاستعلامات/ الاستمرار».

- يظهر أمام الراغب في الاستعلام عن مخالفات المرور رابط الاستعلام عن مخالفات كلا من «مخالفات رخص المركبات/ مخالفات رخص القيادة.

- وبعد أن يتمّ الاختيار بين نوع الرخصة المراد الاستعلام عنها، يتمّ إدخال رقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد بها صاحب السيارة، ثم يتمّ إدخال نوع الترخيص.

- وبعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، يضغط الراغب في الاستعلام عن المخالفات على «إجمالي المخالفات»، حتى تظهر قيمة المخالفات المسجلة على المواطن.

- وفي حالة الرغبة في دفع الغرامات إلكترونيًا، يعود المستخدم للصفحة السابقة، ويختار «دفع»، ثم يختار الوسيلة التي يرغب في الدفع بها.

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