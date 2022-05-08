الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

كشفت الولايات المتحدة عن حزمة من العقوبات الجديدة على كيانات وشخصيات روسية وذلك في ظل استمرار الحرب الراهنة بين موسكو وكييف.

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة 3 محطات تلفزيونية تابعة للحكومة الروسية أو تخضع لسيطرتها بشكل مباشر وهي NTV Broadcasting Company، وRussia-1 وChannel One Russia.

كما سيتم منع الأميركيين من تقديم خدمات محاسبية أو الخدمات الاستشارية الإدارية للروس، على الرغم أن توفير الخدمات القانونية لهم لا يزال مسموحًا.

وفرضت إدارة جو بايدن قيودًا جديدة على الصادرات لروسيا وتشمل المحركات والمنتجات الخشبية وغيرها من الأدوات بهدف إضعاف الجهود الحربية لفلاديمير بوتين.

وأُضيف إلى قائمة العقوبات 8 مدراء تنفيذيين لدى Sberbank فضلًا عن فرض عقوبات على 27 عضو تنفيذي من بنك gazprombank، كما أضيف Moscow Industrial Bank والكيانات العشرة التابعة له إلى قائمة العقوبات.

كما طبقت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على تأشيرات الدخول لـ 2600 مسؤول روسي وبيلاروسي.

من جانبها وقعت روسيا في مطلع الشهر الجاري مرسومًا بفرض عقوبات ثأرية جديدة على الغرب.

Advertisements

الأكثر قراءة

موسيماني يستقر على رحيل ٧ لاعبين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم الأهلي السابق

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس السوبر الإفريقي ويتأهل إلى كأس العالم للأندية لكرة اليد

كلوب ضد أنشيلوتي.. موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

قُضي الأمر.. الزمالك يحسم الصفقة الذهبية بنجاح

الزمالك يستقر على رحيل نجم الفريق بنهاية الموسم

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر سيتي

الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بالتتويج بالسوبر الإفريقي والتأهل لمونديال الأندية