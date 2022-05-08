الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

كشفت الولايات المتحدة عن حزمة من العقوبات الجديدة على كيانات وشخصيات روسية وذلك في ظل استمرار الحرب الراهنة بين موسكو وكييف.

وشملت العقوبات الأميركية الجديدة 3 محطات تلفزيونية تابعة للحكومة الروسية أو تخضع لسيطرتها بشكل مباشر وهي NTV Broadcasting Company، وRussia-1 وChannel One Russia.

كما سيتم منع الأميركيين من تقديم خدمات محاسبية أو الخدمات الاستشارية الإدارية للروس، على الرغم أن توفير الخدمات القانونية لهم لا يزال مسموحًا.

وفرضت إدارة جو بايدن قيودًا جديدة على الصادرات لروسيا وتشمل المحركات والمنتجات الخشبية وغيرها من الأدوات بهدف إضعاف الجهود الحربية لفلاديمير بوتين.

وأُضيف إلى قائمة العقوبات 8 مدراء تنفيذيين لدى Sberbank فضلًا عن فرض عقوبات على 27 عضو تنفيذي من بنك gazprombank، كما أضيف Moscow Industrial Bank والكيانات العشرة التابعة له إلى قائمة العقوبات.

كما طبقت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على تأشيرات الدخول لـ 2600 مسؤول روسي وبيلاروسي.

من جانبها وقعت روسيا في مطلع الشهر الجاري مرسومًا بفرض عقوبات ثأرية جديدة على الغرب.