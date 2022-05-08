الشركات المشغلة للطائرات في نيجيريا توقف عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت نقابات الشركات المشغلة للطائرات في نيجيريا أنها ستوقف يوم غد الاثنين عملياتها في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.


وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن نيجيريا ستصبح بذلك أول دولة توقف حركة الطائرات لأن ارتفاع أسعار وقود الطائرات جعل القطاع غير مربح.


وقالت شركات الطيران الـ23 في نيجيريا إنها قامت بتقليص رحلات الطيران خلال الأربعة أشهر الماضية، ولا يمكنها بعد الآن تحمل التكاليف عقب ارتفاع سعر وقود الطيران بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 700 نيرة (68ر1 دولار) للتر.

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