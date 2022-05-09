أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم  بعد حالة من التحركات الحادة فى أسعار المعدن الأصفر وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار  18 سجل 1012 جنيها

عيار 24 سجل 1348 جنيها

عيار 21 سجل 1180 جنيها

الجنيه الذهب 9440 جنيها

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1880 دولارا للأونصة، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.8% على الصعيد الأسبوعي، وحقق مؤشر الدولار الأميركي مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

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