أسعار الذهب اليوم الإثنين 9-5-2022

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم بعد حالة من التحركات الحادة فى أسعار المعدن الأصفر وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 18 سجل 1012 جنيها

عيار 24 سجل 1348 جنيها

عيار 21 سجل 1180 جنيها

الجنيه الذهب 9440 جنيها

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 1880 دولارا للأونصة، لكنه ظل منخفضًا بنحو 0.8% على الصعيد الأسبوعي، وحقق مؤشر الدولار الأميركي مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.