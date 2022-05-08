شروط تسجيل العقارات بالشهر العقاري.. وهذه الأشياء عليك معرفتها

قام القانون الجديد للشهر العقاري، بتحديد 6 شروط أساسية لتسجيل العقارات بالشهر العقاري، سواء كانت وحدات سكانية أو محالات تجارية، حيث يؤكد القانون ضرورة تقديم نسخ من الأوراق الرسمية التي تثبت ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو المحال التجارية، وذلك لتسجيل ملكية الشقق في قانون الشهر العقاري.

وهذه الأوراق، تؤكد الوضع القانوني لملكية الوحدة السكنية أو العقار، وذلك قبل بداية عملية تسجيله رسميا بالشهر العقاري، حسب القانون الجديد له، الذى بدأ العمل به أمس السبت.

شروط تسجيل العقارات بالشهر العقاري

وأوضح جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنَّ الأوراق الرسمية المطلوبة من الراغبين في تسجيل الممتلكات والعقارات في مصلحة الشهر العقاري، هي كالتالي:

- تقديم صورة من عقد تمليك نهائي للوحدة السكنية أو للعقار الذي سيتم تسجيله في الشهر العقاري.

- بالنسبة لملاك الوحدات أو العقارات سواء من خلال عقود عرفية أو ابتدائية للأملاك المذكورة، يجب أن يقدم المالك ما يثبت أنه مر على توقيع هذه العقود 5 سنوات على الأقل، وذلك من خلال تقديم إيصالات المرافق الخاصة بالعقار أو الوحدة السكنية أو المحال التجارية، مثل «مياه، غاز، وكهرباء».

- في حالة عدم حيازة الشخص على عقود ملكية أو عرفية أو ابتدائية، يجب أن يثبت الشخص بشكل نهائي أن العقار في حيازته منذ أكثر من 15 عامًا، وذلك من خلال تقديم ما يثبت ذلك من خلال الأوراق القانونية أو إيصالات المرافق من «كهرباء، غاز، مياه»، على أن تكون مؤرخة بتاريخ هذه الفترة.

- على المواطنين الراغبين في اتمام عملية التسجيل، تقديم صورة من الخريطة الرقمية للعقار، وهي تصدر من هيئة المساحة موضح بها كل البيانات الخاصة بالعقار.

- تقديم أصل السند القانوني الخاص بعقد تمليك الوحدة أو العقار.

- يجب أن يوقع المواطن إقرارًا بدفع كل المبالغ المتأخرة على العقار.