تعرف على موعد إجراء قرعة الحج في جميع المحافظات

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قرعة الحج
قرعة الحج
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ازدادت معدلات البحث خلال الفترة الماضية عن مواعيد قرعة الحج التي تنظمها وزارة الداخلية المصرية في عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك لموسم الحج لعام 1443هــ و2022م، خاصة بعد توقف دام لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد إجراء قرعة الحج في جميع المحافظات، وهي على النحو التالي:-

قرعة الحج التابعة لوزارة الداخلية

ومع اقتراب موسم الحج ورغبة الكثير من المصريين في أداء تلك الفريضة المقدسة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحفيا اليوم؛ للإعلان عن مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن في مختلف المحافظات، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 10 مايو 2022 وحتى 14 من الشهر نفسه.

الثلاثاء 10 مايو

يتم إجراء القرعة يوم الثلاثاء 10 مايو في مديريات أمن «أسوان، الوادي الجديد، الفيوم، الشرقية، دمياط، مطروح، البحر الأحمر».

الأربعاء 11 مايو

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن «الأقصر، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، بورسعيد، الإسكندرية، جنوب سيناء» الأربعاء 11 مايو.

الخميس 12 مايو

وبحسب البيان يتم إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «قنا، المنيا، القليوبية، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، شمال سيناء» يوم الخميس 12 مايو.

السبت 14 مايو

وفي مديريات أمن «سوهاج، بني سويف، المنوفية، كفر الشيخ، السويس، القاهرة» تجري قرعة الحج يوم السبت 14 مايو.

ومن جانبها، أعلنت المملكة العربية السعودية في نهاية العام الماضي، عودة رحلات الحج والعمرة من خارج المملكة مع وضع عدد من الضوابط والاشتراطات للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين حجاج بيت الله، ومنها تقليل أعداد الحجاج، والحصول على لقاح كورونا وتقديم إثبات رسمي يفيد ذلك، والخضوع للفحص عند الوصول للمملكة.

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