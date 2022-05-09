اليوم.. تشييع جثمان والدة الفنان أشرف مصيلحي حماة المخرجة منال الصيفى

الفجر الفني
بوابة الفجر
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قررت أسرة السيدة اعتماد محمد والدة الفنان أشرف مصيلحى "حماة" المخرجة منال الصيفى،   تشييع الجنازة اليوم الإثنين.

 

وسيتم مواراة جثمان الراحلة الثرى عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

 

ومن المقرر أن تتلقى الأسرة العزاء على المقابر.

 

يذكر أن آخر أعمال المخرجة منال الصيفى مسلسل جمال الحريم من بطولة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله،، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن تأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

 

وفاة أشرف مصيلحي
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