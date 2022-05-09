نجوم "أوبرا القاهرة" يقدمون حفلين على المسرح الصغير

الفجر الفني
بوابة الفجر
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يقدم نجوم فرقة أوبرا القاهرة حفلين متتاليين بمصاحبة عازفة البيانو مايا جفينيريا ومن إخراج هشام الطلي وذلك في الثامنة مساء الخميس والجمعة 12، 13 مايو على المسرح الصغير.

ويقام الحفل تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى.

ويتضمن البرنامج مختارات من مسرحيات الاعمال الغنائية العالمية منها معك سأرحل، فكر في، دروب الحب، في كل مرة أنظر إليك، ماذا ستفعل بقية حياتك، نيويورك نيويورك.

كما يتضمن ليلة موسكو، لو أحببتك، طريقي، أشعر بالجمال، نجوم، سانتا لوتشيا، صوت الموسيقى، يا له من عالم رائع، كان بإمكاني أن أرقص طوال الليل

 

 

أوبرا القاهرة مزيكا
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