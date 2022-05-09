موعد مباراة ليفربول المُقبلة في البريميرليج والقناة الناقلة

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة ليفربول القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأستون فيلا يوم الثلاثاء 10 مايو 2022 على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين والمؤجلة من يوم 16 أبريل2022 من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports Connect ببث المباراة.

موقف ليفربول وأستون فيلا في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 83 نقطة حصدها من 35 مباراة، حيث فاز في 25 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مبارتين. ويقود الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز أحلام الجماهير واستعادة أمجاد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

في حين يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 43 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 17 مباراة. ويسعى أستون فيلا لخطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

