أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 9-5-2022



استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين، متأثرًا باستقرار أسعار الذهب في البورصات العالمية عند مستوى 1882 دولارًا للأوقية، واستقرار سعر الدولار في السوق المحلي وجاءت كما يلي:

سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 786 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 1011جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1180جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1348 جنيها.

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5900 جنيه.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11800جنيه.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 23600جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 9490 جنيهات.