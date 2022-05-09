على رأسها منتجات الألبان.. الغرف التجارية: ارتفاع أسعار المواد الغذائية 40%

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن بعض أصناف المواد الغذائية شهد ارتفاعات مع بداية الشهر الجاري مثل: الألبان وبعض أنواع الجبن والزبادو ارتفع من 11 إلى 12 جنيها، والبن والمشروبات الفورية سريعة التحضير.

وأوضح المنوفي، حسب بيان صادر اليوم الأحد، أن أسعار اللبن المبعأ "جهينة" ارتفعت من 18 إلى 20.5 جنيها للتر، وبخيره من 8 إلى 8.5 للنصف لتر، وواحد كيلو "بخيره" من 15 إلى 15.75.

فيما ارتفع سعر الجبن المثلثات "بيرزيدون" من 18 جنيها إلى 25 جنيها بنسبة زيادة 39 بالمائة، وارتفعت جبنة مثلثات طعمة من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، والجبن "الكبايات" الحجم الصغير من 28 إلى 40 جنيها بنسبة 43 بالمائة تقريبا، والحجم الـكبر من 43 جنيها إلى 60 جنيها.

وأضاف المنوفي أن المشروبات سريعة التحضير شهدت ارتفاعات مثل "التانج" ظرف ارتفع من 4 إلى 5 جنيهات، الصغير من 50 قرشا إلى 75 قرشا، وكذلك ارتفعت أسعار البن السادة من 17 جنيها إلى 20 جنيها، وارتفعت أسعار البن المحوج من 22 جنيها إلى 25 جنيها.