مؤشر مديري المشتريات بالإمارات ينخفض لأدنى مستوى له منذ 3 أشهر



جل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، انخفاضًا من 54.8 نقطة في شهر مارس إلى 54.6 نقطة في شهر أبريل؛ وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وقالت شركة "إس آند بي غلويال" في بيان لها، إن المؤشر "الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي" ظل فوق المستوى المحايد 50 نقطة.

وأشارت إلى محافظة الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط على مستوى قوي من نمو النشاط في شهر أبريل، مدعومًا بتحسن طلب العملاء والارتفاع الحاد في الصادرات.

أشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات في الإمارات (PMI) إلى توسع قوي آخر في الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مارس 2022.

وحقق مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات الصادر عن وكالة S&P غلوبال، اليوم الثلاثاء، نحو 54.8 نقطة للشهر الثاني على التوالي في شهر مارس 2022.

ولم يتغير معدل نمو الأعمال الجديدة في الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير، وظل قريبًا من أعلى مستوى بعد الوباء والمسجل في شهر نوفمبر 2021.

وأكد مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للإمارات نما بمعدل 7.8% في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة تراجع القيود على حركة النقل الدولي والسفر.

وأوضح المصرف المركزي في تقرير المراجعة ربع السنوية للربع الرابع 2021 أن نمو الناتج المحلي غير النفطي لعام 2021 ككل وصل إلى 3.8%، في حين انكمش إجمالي الناتج النفطي بمعدل 1.4% في العام الماضي، ووصل نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة الماضية إلى 2.3%.