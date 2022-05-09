نجم ريال مدريد السابق يحلم بتدريب بوروسيا دورتموند

الفجر الرياضي
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
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أبدى التركي نوري شاهين النجم السابق في الدوري الألماني لكرة القدم التركي نوري شاهين، أمله في تدريب فريقه السابق بروسيا دورتموند مستقبلًا، وذلك بعد أن بدأ مسيرته التدريبية في عمر الـ33 عامًا بعد نهاية مشواره كلاعب.


وقال شاهين في تصريحات لمجلة كيكر نشرتها اليوم الإثنين: "لم أخف أبدا أن بروسيا دورتموند يحتل مكانة في قلبي وأنني أحلم بالاحتفال في يوم ما أمام جماهيره بالفوز بلقب كمدرب".


وأضاف: "عندما رحلت عن دورتموند وانتقلت إلى بريمن، جلست مع زوجتي في ذلك المساء وقلت لها: أعتقد أنني اكتسبت ما يلزم لتدريب هذا النادي يومًا ما".


وكان لاعب خط الوسط السابق نوري شاهين اعتزل مع فريق أنطاليا سبور في أكتوبر الماضي، وتولى تدريب الفريق، وقاده لمغادرة منطقة الهبوط بجدول الدوري التركي الممتاز.


ويحتل أنطاليا سبور حاليًا المركز التاسع في الدوري التركي، قبل مرحلتين من نهاية المسابقة.
 

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