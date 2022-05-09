أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-5-2022 في مصر

أسعار العملات الأجنبية من الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين وخاصة في جمهورية مصر العربية، نتيجة إلى الاضطرابات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وتصدرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق التاسع من مايو 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، نتيجة إلى بحث الكثيرين المتزايد مؤخرًا.

وترصد بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية لقرائها الكرام في السطور التالية:

أسعار الدولار اليوم الاثنين 9-5-2022 في مصر

استقرت أسعار الدولار اليوم الاثنين خلال التعاملات، عند الـ18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الأحد.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر

وصعدت أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، أمس.

أسعار اليورو اليوم الاثنين 9-5-2022 في مصر

وسجلت أسعار اليورو اليوم الاثنين حسب البنك المركزي المصري، 19.45 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع، أمس.

أسعار اليورو في البنك الأهلي

واستقرت أسعار اليورو في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.34 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار اليورو في بنك مصر.

أسعار الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 9-5-2022

تراجعت أسعار الجنيه الاسترليني في السوق المصرفية، إلى 22.74 جنيه للشراء، و22.86 جنيه للبيع، مقابل 22.91 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع، أمس الأحد، حسب بيانات البنك المركزي.

أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين

استقرت أسعار الريال السعودي، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس، حسب موقع البنك المركزي المصري.

أسعار الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 9-5-2022

وسجلت أسعار الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، حسب البنك المركزي المصري.