السجن 6 سنوات لمسجل لحيازته مخدر الهيروين بالإسكندرية

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عاقبت  محكمة جنايات الإسكندرية  برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمررئيس المحكمة السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم  "ب.م.م" عامل وشهرته البودرة.

صدر القرار بعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه والمستشار عبد العظيم صادق محمود وسكرتارية خميس قمر ومحمد ابو الخير.

كانت القضية رقم 871 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العطارين بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

وتوصلت  تحريات المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة العطارين أنه نفاذا إلى أمر النيابة العامة بضبط المتهم " ب.م.م " عامل وشهرته البودرة علي ذمة أمر الضبط والإحضارفي القضية رقم 861 لسنة 2022 جنح قسم شرطة العطارين تمكنوا ضباط القسم من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته علي لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وحُرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

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