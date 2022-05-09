السيتي يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ36

ترتيب الدوري الإنجليزي، اشتعلت المنافسة على لقب "البريمير ليج" البطولة الأقوى والأعرق، ولا سيما بعد تعادل ليفربول المفاجئ مع توتنهام، وفوز مانشستر سيتي على نيوكاسل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وزاد بحث عشاق الساحرة المستديرة عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما وصل السيتي إلى النقطة 86 على حساب نيوكاسل، واقترابه خطوة كبيرة نحو تحقيق اللقب الغالي.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة 36 من المسابقة، بفارق 3 نقاط كاملة على ليفربول.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 36

وفاز مانستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي على نيوكاسل بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد" مساء أمس الأحد.

ليفربول ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي

ويلاحق ليفربول فريق مانشستر سيتي على أمل تعثر الأخير من أجل تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وتحقيق اللقب الذي يحمله السيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 36

واعتلى السيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني بـ83 نقطة فيما يحل تشيلسي ثالثا بأ67 نقطة، وأرسنال رابعا بـ66 نقطة بعد فوزه على ليدز يوم أمس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 86 نقطة.

ليفربول 83 نقطة.

تشيلسي 67 نقطة.

أرسنال 66 نقطة.

توتنهام 62 نقطة.

مان يونايتد 58 نقطة.

وست هام 55 نقطة.

وولفرهامبتون 50 نقطة.

برايتون 47 نقطة.

كريستال بالاس 44 نقطة.

أستون فيلا 43 نقطة.

برينتفورد 43 نقطة.

نيوكاسل 43 نقطة.

ليستر 42 نقطة.

ساوثهامبتون 40 نقطة.

إيفرتون 35 نقطة.

بيرنلي 34 نقطة.

ليدز 34 نقطة.

واتفورد 22 نقطة.

نوريتش 21 نقطة.