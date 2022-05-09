انتحار شاب بحبة الغلة السامة لمرورة بأزمة نفسية بطنطا



شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، انتحار شاب 30 عام بحبة حفظ الغلال السامة والمعروفة باسم " حبة الغلة "، وذلك لمرورة بأزمة نفسية أدت إلى انتحارة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية اخطارا من الرائد محمد تعلب رئيس نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا يفيد بوصول " محمد س خ " 30 عام فى حالة صحية سيئة جدا نتيجة تناول حبة الغلة السامة بهدف الانتحار ووفاتة بعد قليل من وصولة المستشفى، وبسؤال أهلة أكدوا أنة كان يمر بأزمة نفسية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى جامعة طنطا وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.