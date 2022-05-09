الغربية تستقبل 24894 طن من القمح فى مختلف صوامع المحافظة (صور)

محافظات
بوابة الفجر
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واصلت مواقع تخزين القمح المحلي عملها اليوم في استقبال القمح من الموردين والمزارعين من مختلف مراكز المحافظة.

حيث صرح الدكتور طارق رحمي أن صوامع المحافظة استقبلت اليوم 6202 طن قمح ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 24894 طن من القمح المحلي من ( البنك الزراعي، شركة المطاحن والشركة المصرية القابضة )، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة والتي تسعى لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي.

 

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني للتداول والتأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين.


وأضاف محافظ الغربية أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال ٢٤٦ألف طن من القمح في ٢٢ موقع تخزيني طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك يوميًا من الساعة من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءًا  لإستقبال جميع الكميات المستهدفة في الوقت المحدد مع تقديم كافة أشكال الدعم  والتسهيلات للمزارعين والموردين وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين والتعاون المشترك لكافة الجهات المعنية مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام.

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