سعر اليورو اليوم الاثنين 9-5-2022 بالبنوك المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 9-5-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى سعر 19.36 جنيه للشراء، و19.52 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.37 جنيه للشراء، و19.55 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.45 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى


19.45 جنيه للشراء.


19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى


19.36 جنيه للشراء.

19.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر


19.38 جنيه للشراء.

19.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية


19.37 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة


19.35 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib


19.38 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


19.41 جنيه للشراء.

19.55 جنيه للبيع.

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

الأهلي يعثر على بديل ديانج

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد مع كيليان مبابي

نجم الزمالك يطلب من الإدارة إنهاء مشواره في ميت عقبة

موسيماني يرفض طلب لجنة التخطيط بعودة معار الأهلي

السيطرة على حريق بمحصول قمح بزراعات قرية أقفهص ببني سويف

أنشيلوتي: نسعى للتغلب على الإرهاق

الموعد الجديد لمباراة الزمالك والإسماعيلي

أغاني مسلسل "MoonKnight" تحقق نجاحًا كبيرًا على Spotify