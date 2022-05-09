ارتفاع أسعار الألبان المعبأه والجبن والبن والمشروبات سريعة التحضير

الاقتصاد
بوابة الفجر
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رصدت "الفجر" زيادات في  بعض أصناف المواد الغذائية مع بداية الشهر الجاري مثل الألبان وبعض أنواع الجبن والزبادو، والبن والمشروبات الفورية سريعة التحضير التى ارتفعت بقيم وصلت في بعض المنتجات إلى 17 جنيه بنسبة أكثر من 30%.


بريزيدون وطعمة ترفع الاسعار 40%


وارتفعت اسعار اللبن المعبأ "من كافة الشركات وعلى رأسها جهينة" من 16 إلى 20.5 جنيها للتر، وبخيره من 6.5 إلى 8.5 للنصف لتر، وواحد كيلو بخيره من 13 إلى 15.75 وارتفع سعر الجبن المثلثات "بيرزيدون" من 18 جنيها إلى 25 جنيها، وارتفعت جبنة مثلثات طعمة من 10 جنيهات إلى 14 جنيها، والجبن الكبايات الحجم الصغير من 28 إلى 40 جنيها، والحجم الاكبر من 43 جنيها إلى 60 جنيها.

 

زيادة 20% في أسعار البن والمشروبات سريعة التحضير


وشهدت اسعار البن والمشروبات سريعة التحضير ارتفاعات مماثلة حيث ارتفعت أسعار النسكافيه بنسبة 20% من 76 إلى 96 جنيه بسعر ال 200 جرام، والتانج ظرف ارتفع من 4 إلى 5 جنيهات، الصغير من 50 قرشا إلى 75 قرشا، وكذلك ارتفعت أسعار البن السادة من 17 جنيها إلى 20 جنيها، وارتفعت اسعار البن المحوج من 22 جنيها إلى 25 جنيها.

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